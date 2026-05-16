Το εναρκτήριο λάκτισμα για την κούρσα που θα οδηγήσει στις εκλογές δόθηκε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ ενώπιον 3.000 συνέδρων.

Ο πρωθυπουργός έθεσε τα εκλογικά διλήμματα, κάλεσε σε συστράτευση τα γαλάζια στελέχη, έκανε τον απολογισμό της κυβερνητικής πορείας των τελευταίων ετών, αλλά και έστειλε μηνύματα σε όσους αμφισβητούν τον ίδιο αλλά και την πολιτική που ακολουθεί, σε όποιο πολιτικό χώρο και αν βρίσκονται, ακόμα και εντός ΝΔ. «Σε όσους αναμασούν ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς κι εγώ έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη» τόνισε χαρακτηριστικά. «Η ιδρυτική διακήρυξη της Ν.Δ. έλεγε να συντηρούμε από την παράδοση όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά και χρήσιμα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη Νέα Δημοκρατία ως τη μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό, τοξικότητα και αδυναμία να προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα της χώρας.

Θέτοντας το ερώτημα γιατί να δώσουν οι πολίτες μια δεύτερη τετραετία στο κόμμα του, έδωσε και την απάντηση.

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;» ήταν η απάντησή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σταθερότητας και εμπειρίας σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η Ν.Δ. ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους (…), να συγκρουστεί με αδυναμίες και να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά αχαρτογράφητα», είπε ακόμα.

Μπορεί να μην αναφέρθηκε ονομαστικά στους πολιτικούς του αντιπάλους, όμως ο πρωθυπουργός από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ και αναφερόμενος στο δίλημμα των εκλογών το περιέγραψε ως εξής: «Το δίλημμα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν θα είναι “Μητσοτάκης ή χάος” – αλλά “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”. “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”. “Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου”. Και “Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος”».

Περιγράφοντας το πολιτικό τοπίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ένα «πολύχρωμο μέτωπο» που, όπως είπε, λέει «όχι σε όλα και ναι στο τίποτα».

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις αντιδράσεις για τον φράχτη στον Έβρο, υποστηρίζοντας ότι όταν η κυβέρνηση προστάτευε τα σύνορα της χώρας, η αντιπολίτευση αμφισβητούσε ακόμη και την ανάγκη φύλαξής τους. Παράλληλα, κατηγόρησε πολιτικούς αντιπάλους ότι επιχείρησαν να πλήξουν τη διεθνή εικόνα της χώρας για μικροκομματικά οφέλη.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι σε όσους, όπως είπε, επενδύουν στην «τοξικότητα» και στη «συκοφαντία», χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς κατά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση αδυνατεί να παρουσιάσει σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα και περιορίζεται σε καταγγελίες, εύκολες υποσχέσεις και πολιτική ένταση.

Φωτογραφίζοντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, είπε: «Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος». Από τα πυρά του δεν γλίτωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο επίσης δεν κατονόμασε.

«Το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες», είπε.

Από την κρίση στην ανάκαμψη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του θυμίζοντας την εικόνα της Ελλάδας πριν από δέκα χρόνια: μια χώρα βυθισμένη στην οικονομική κρίση, με ανεργία που άγγιζε το 25%, λουκέτα στις επιχειρήσεις και χιλιάδες νέους να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους.

Αντιπαραβάλλοντας εκείνη την περίοδο με το σήμερα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατάφερε να ανακτήσει την αξιοπιστία της και να μετατραπεί σε μια οικονομία με ανάπτυξη, επενδύσεις και μειωμένη ανεργία. Επικαλέστηκε τη μείωση φόρων, την αύξηση μισθών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως αποδείξεις ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις δεσμεύσεις της.

Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι όσοι σήμερα ασκούν κριτική «ξεχνούν ποιος οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και ποιος επέβαλε τις πιο βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις στη μεσαία τάξη». Ιδιαίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για «ματωμένα πλεονάσματα» που προέκυψαν από υπερφορολόγηση των πολιτών.

Μεταρρυθμίσεις απέναντι στον λαϊκισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγές που για χρόνια θεωρούνταν αδύνατες. Αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση του κράτους μέσω του gov.gr, στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, στις μεταρρυθμίσεις στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Τόνισε ότι πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες πολεμήθηκαν από την αντιπολίτευση, η οποία –όπως είπε– επέλεξε να παραμείνει προσκολλημένη σε ξεπερασμένες λογικές και ιδεοληψίες.

Ειδική αναφορά έκανε και στο θέμα της ασφάλειας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε να αντιμετωπίσει τη βία στα πανεπιστήμια και στα γήπεδα, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους όπου επικρατούσε ανοχή στην ανομία.

Η μάχη της σταθερότητας

Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τη σημερινή διεθνή συγκυρία ως ιδιαίτερα ασταθή, με πολέμους, ενεργειακές κρίσεις, πληθωρισμό και γεωπολιτικές αναταράξεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, παρουσίασε τη σταθερότητα ως το βασικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών.

Με σαφείς αιχμές προς την αντιπολίτευση, προειδοποίησε για τον κίνδυνο «κυβερνήσεων μειοψηφίας και κομματικών παζαριών» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε πολιτική αστάθεια και οικονομικές περιπέτειες.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει εμπειρία, σχέδιο και διεθνή αξιοπιστία, ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Το στοίχημα του 2030

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το πολιτικό δίλημμα με σαφή τρόπο: συνέχιση της πορείας σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων ή επιστροφή σε περιόδους αβεβαιότητας και λαϊκισμού.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, σύγχρονους θεσμούς, ισχυρή άμυνα και αυξημένη διεθνή επιρροή. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο απέναντι σε όσους, όπως είπε, επιχειρούν να επαναφέρουν «τοξικές πρακτικές και πολιτικό διχασμό».

Οι ομιλίες που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον

Εκτός από τους δύο Αντιπροέδρους του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι θα τονίσουν την ανάγκη συσπείρωσης, με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια αλλά και του υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, αλλά και του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.