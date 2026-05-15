Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά, όταν μια 24χρονη γυναίκα βρήκε τον θάνατο έπειτα από πτώση από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 19:00 στην οδό Καλλιρρόης, με τη νεαρή να καταλήγει στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες παρέλαβαν την 24χρονη και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο «Τζάνειο» χωρίς σφυγμό, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τι κατέθεσε η σύντροφος της

Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά μεταφέρθηκε ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε μετά την πτώση της από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή.

Κατά την πολύωρη κατάθεσή του, ο ίδιος υποστήριξε ότι κοιμόταν όταν η νεαρή γυναίκα τον ξύπνησε λέγοντάς του πως δεν αισθανόταν καλά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, όταν εκείνος την αναζήτησε, τη βρήκε στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και στη συνέχεια ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Μαρτυρίες από τη γειτονιά

Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνομίλησαν με κατοίκους της πολυκατοικίας και της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν αντιλήφθηκαν φωνές, διαπληκτισμούς ή κάποιο περιστατικό έντασης πριν από την πτώση της 24χρονης.

Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ θα εξεταστεί και ο 50χρονος σύντροφός της, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευρήματα που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε πάλη ή εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, το σενάριο της αυτοχειρίας παραμένει το επικρατέστερο μέχρι στιγμής.