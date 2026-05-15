Ένα δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική διαχείριση κατάφερε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σε μία από τις ελάχιστες διελεύσεις πλοίων από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό αυτή την εβδομάδα, την ώρα που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη διεθνή ναυσιπλοΐα και στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Πρόκειται για το suezmax δεξαμενόπλοιο «Κάρολος», υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου. Σύμφωνα με ανάλυση της Kpler που επικαλείται το Reuters, το πλοίο έπλεε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, προς το λιμάνι Σίκα στη δυτική Ινδία, αφού πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ στις 14 Μαΐου.

Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι το «Κάρολος» ήταν πλήρως φορτωμένο, αφού είχε προηγουμένως καταπλεύσει στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Βασόρας στις 10 Μαΐου. Δορυφορική ανάλυση της SynMax κατέγραψε επίσης αύξηση στο βύθισμα του πλοίου στις 14 Μαΐου, στοιχείο που υποδηλώνει ότι είχε παραλάβει φορτίο.

Η διαχείριση του δεξαμενόπλοιου γίνεται από την ελληνική Dynacom, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Η εταιρεία έχει βρεθεί στο επίκεντρο και άλλων διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς ελληνικά συμφέροντα παραμένουν ενεργά σε μια από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές διαδρομές του πλανήτη.

Τις προηγούμενες ημέρες, μόλις τρία δεξαμενόπλοια είχαν καταφέρει να εξέλθουν από τα Στενά, σύμφωνα με στοιχεία Kpler και LSEG που μετέδωσε το Reuters. Ορισμένα από αυτά φέρονται να κινήθηκαν με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού, πρακτική που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου για να μειωθεί η έκθεση των πλοίων.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διακοπή ή παρατεταμένος περιορισμός της ναυσιπλοΐας στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, στις τιμές του πετρελαίου και στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ασίας και της Ευρώπης.