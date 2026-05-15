Στον ανακριτή θα απολογηθεί ο 17χρονος στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθη, γιατί μετέφερε παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρονικό πατίνι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί της Πέμπτης, όταν ο 17χρονος από την Αίγυπτο παρέλαβε τους δύο μετανάστες από το Νεπάλ και το Πακιστάν.

Στο ύψος της Νεάπολης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή είδαν το τρικάβαλο πατίνι και έκαναν σήμα στον 17χρονο οδηγό να σταματήσει. Εκείνος δεν υπάκουσε. Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας ανάποδα στην Παναγίας Φανερωμένης, ενώ πέταξε από πάνω του έναν αναδιπλούμενο σουγιά.

Λίγο πριν την εκκλησία, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εγκλώβισαν και σταμάτησαν το πατίνι και ακινητοποίησαν τα άτομα.

Όπως έγινε γνωστό, οι παράνομοι μετανάστες είχαν περάσει παράνομα στη χώρα με βάρκα μέσω του ποταμού Έβρου πριν από δύο μέρες, αφού είχαν πληρώσει 2.000 ευρώ σε Τούρκο διακινητή.

Έφτασαν με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Νεάπολη μαζί με το συνεργό του 17χρονου, επίσης Αιγύπτιο.

Χθες, οι διακινητές αποφάσισαν να τους μεταφέρουν σε άλλο διαμέρισμα κι έτσι ο 17χρονος Αιγύπτιος χρησιμοποίησε το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι.