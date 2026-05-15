Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσαν οι παίκτες της ΑΕΚ στον πρόεδρο της ομάδας Μάριο Ηλιόπουλο, λίγες ώρες πριν από την φιέστα της Κυριακής για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια

Συγκεκριμένα, οι παίκτες της Ένωσης, μέσω του Πέτρου Μάνταλου, κάλεσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5) τον Μάριο Ηλιόπουλο σε γεύμα σε εστιατόριο στα Νότια Προάστια.

Εκτός από τον Μάριο Ηλιόπουλο, το παρών έδωσαν επίσης ο Μάρκο Νίκολιτς, ο διευθυντής ποδοσφαίρου, Χαβιέ Ριμπάλτα, όπως και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ Μηνάς Λυσάνδρου.

Το κλίμα ήταν ζεστό, με τους «κιτρινόμαυρους» να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Κυριακή στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό.