Σφοδρή αντιπαράθεση, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και προσωπικές αιχμές, σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την ανεξάρτητη βουλευτή Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία είχε αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το επεισόδιο φέρεται να έγινε στην αίθουσα της Ολομέλειας, μετά το τέλος της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες του καναλιού της Βουλής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Καραγεωργοπούλου σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την αποκάλεσε «κλέφτρα» της βουλευτικής έδρας, υπονοώντας ότι όφειλε να την επιστρέψει στο κόμμα μετά την ανεξαρτητοποίησή της.

«Δεν έχω κλέψει την έδρα»

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου απάντησε σε υψηλούς τόνους, απορρίπτοντας την κατηγορία περί «κλεμμένης έδρας».

«Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα. Δεν μπορώ να το καταπιώ και να κάνω σαν να έχω κλέψει την έδρα. Δεν την έχω κλέψει», φέρεται να είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστηρίζοντας ότι εξελέγη με τη δική της πολιτική παρουσία και ότι «ο κόσμος επένδυσε» σε εκείνη.

Η ανεξάρτητη βουλευτής πέρασε, μάλιστα, στην αντεπίθεση, στρέφοντας τα πυρά της κατά του Διαμαντή Καραναστάση, συντρόφου της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Υποστήριξε ότι εκείνος «πήρε έδρα και δεν είχε δικαίωμα να την έχει», ενώ τον κατηγόρησε πως ήταν απών από εκδηλώσεις, κομματικές διαδικασίες και κοινωνικές δράσεις.

Οι αιχμές για Καραναστάση

Η κ. Καραγεωργοπούλου ανέφερε ότι, σε αντίθεση με την ίδια, ο Διαμαντής Καραναστάσης δεν είχε ενεργή παρουσία στο κόμμα και άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η κοινοβουλευτική του θέση.

«Εγώ την έδρα τη δούλεψα», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Καραναστάσης «ήταν απών όλο τον καιρό». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν γνωρίζει «ποια εργασία έκανε και τι εισοδήματα έχει», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης.

«Με αποκάλεσε σκυλάκι της ΝΔ»

Σύμφωνα με την ίδια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν περιορίστηκε στο ζήτημα της έδρας, αλλά φέρεται να την αποκάλεσε και «σκυλάκι της ΝΔ», με αφορμή συνομιλία της με κυβερνητικά στελέχη.

Η κ. Καραγεωργοπούλου υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την είδε να μιλά με τον Θανάση Πετραλιά και άρχισε να φωνάζει, αφήνοντας αιχμές για συναλλαγές με κυβερνητικά πρόσωπα. Η ίδια απάντησε ότι δέχεται αβάσιμες κατηγορίες, ενώ κατηγόρησε την πλευρά Κωνσταντοπούλου για σχέσεις με υπουργούς όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Λίνα Μενδώνη και ο Νίκος Δένδιας.

Δεν αποκλείει νομικές κινήσεις

Η ανεξάρτητη βουλευτής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θεσμικών ή ακόμη και νομικών κινήσεων, εφόσον, όπως είπε, συνεχιστεί η ίδια κατάσταση.

«Επιφυλάσσομαι. Δεν τη φοβάμαι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι η σύγκρουση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κάθε άλλο παρά έχει κλείσει.

Το πολιτικό φόντο της σύγκρουσης

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την Πλεύση Ελευθερίας τον Φεβρουάριο του 2026, σε μια εξέλιξη που επιβάρυνε περαιτέρω το εσωτερικό κλίμα στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τότε, η αποχώρησή της είχε παρουσιαστεί ως πολιτική διαφοροποίηση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας είχε βρεθεί κοντά στο κατώτατο όριο κοινοβουλευτικής συγκρότησης.

Η νέα ένταση δείχνει ότι οι πληγές από τις αποχωρήσεις δεν έχουν κλείσει, με το ζήτημα της βουλευτικής έδρας να παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Καραγεωργοπούλου αποκτά πλέον όχι μόνο προσωπικά αλλά και πολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς αγγίζει τη λειτουργία της Πλεύσης Ελευθερίας, τις εσωκομματικές ισορροπίες και τη δημόσια εικόνα του κόμματος.