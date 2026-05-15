Προφυλακιστέος κρίθηκε από τις δικαστικές αρχές στον Άγιο Δομίνικο ο καπετάνιος του ταχύπλοου που ενεπλάκη στο σοβαρό ατύχημα με θύμα τον παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλώρο.

Ο χειριστής του σκάφους «Adrien III», Γουόκερ Νάθαν Πολάνκο Μοράλες, είχε συλληφθεί αμέσως μετά το ναυτικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και τον μερικό ακρωτηριασμό του 22χρονου Έλληνα παίκτη.

Μετά την απολογία του ενώπιον των αρμόδιων αρχών, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γνωστοποιηθεί και επίσημα το κατηγορητήριο που θα αντιμετωπίσει.

Σε σταθερή κατάσταση ο Σταύρος Φλώρος

Ο Σταύρος Φλώρος, που κατάγεται από την Καβάλα και εργάζεται ως μελισσοκόμος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που ο νεαρός έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα, όταν – σύμφωνα με τις πληροφορίες – παρασύρθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης του Survivor υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, ενώ φέρει και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο Σταύρος Φλώρος εμφανίστηκε χαμογελαστός στην πρώτη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε μέσα από τον θάλαμο νοσηλείας του.

Η εικόνα του 22χρονου μέσα από το νοσοκομείο προκάλεσε συγκίνηση στους φίλους του Survivor και στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, οι οποίοι συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης.