«Οι Πανελλαδικές είναι ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο, όμως, έχει αγγίξει τα όριά του», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και αναφερόμενη συνολικά στον θεσμό των Πανελλαδικών και τον Εθνικό Διάλογο για το νέο Λύκειο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία «άνοιξε το κεφάλαιο» για το νέο Λύκειο μέσα από έναν οργανωμένο Εθνικό Διάλογο, ο οποίος «δεν ξεκίνησε τώρα λόγω επικαιρότητας», αλλά μήνες πριν και αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης σε βάθος χρόνου. Για τον σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί επιτροπή υπό τον πρύτανη κ. Σφακιανάκη, με τη συμμετοχή πολλών ομάδων εργασίας και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

«Δεν εστιάζουμε στο τέλος της διαδρομής και ποια θα είναι η εναλλακτική –εφόσον προταθεί– για τις Πανελλαδικές. Εγώ έχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών. Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που μας συνοδεύει χρόνια, έχει δοκιμαστεί, όμως από την άλλη αγγίζει τα όριά του», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου συστήματος εισαγωγής, στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου.

Καμία αλλαγή για τους σημερινούς μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου

Η υπουργός επανέλαβε με έμφαση ότι οι όποιες αλλαγές προκύψουν από τις προτάσεις της επιτροπής δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου, καθώς στόχος είναι να υπάρξει επαρκής προσαρμογή και σταθερότητα στο σύστημα. Εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει ευρύτερη πολιτική συναίνεση γύρω από το νέο μοντέλο Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου.

Όσον αφορά τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, η κ. Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι «όλα είναι έτοιμα» για την έναρξη της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η προετοιμασία έχει ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Μήνυμα στήριξης μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη – Τετραπλασιασμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Με αφορμή την τραγική απώλεια των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, η υπουργός απηύθυνε νέο μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι η ψυχική υγεία των παιδιών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του υπουργείου και όχι συγκυριακή αντίδραση.

Όπως επεσήμανε, από το 2019 έως σήμερα έχει –σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε– τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. «Δεν λέω ότι είναι αρκετοί ή ότι καλύπτουν όλα τα σχολεία κάθε μέρα. Προσπαθούμε, όμως, χρόνο με τον χρόνο να αυξηθεί η καθημερινή κάλυψη», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι σε κάθε έκτακτη ανάγκη ενεργοποιούνται και οι πρόσθετες δομές των ΚΕΔΑΣΥ.

«Θέλω, τέλος, να διαβεβαιώσω τα παιδιά, και ως εκπαιδευτικός, ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Είμαστε εκεί να τα ακούμε, και τα προτρέπω να μιλάνε. Να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους ψυχολόγους, στις οικογένειές τους», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη, στέλνοντας μήνυμα ότι το σχολείο πρέπει να λειτουργεί και ως ασφαλές πλαίσιο έκφρασης και όχι μόνο ως εξεταστικό κέντρο.