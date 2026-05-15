Σε μια περίοδο ακραίας γεωπολιτικής έντασης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη δεν τρέφει καμία απολύτως εμπιστοσύνη προς την Ουάσινγκτον. Παρά το γεγονός ότι η ιρανική πλευρά επιβεβαιώνει τη λήψη μηνυμάτων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το κλίμα παραμένει παγωμένο. Ο Αραγτσί τόνισε ότι η ιρανική κυβέρνηση θα καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων μόνο αν διαπιστώσει έμπρακτη σοβαρότητα από την αμερικανική πλευρά, κάτι που προς το παρόν δεν υφίσταται.



Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έκανε λόγο για αντιφατικά μηνύματα που εντείνουν τη διστακτικότητα της Τεχεράνης, ενώ χαρακτήρισε τη μεσολάβηση του Πακιστάν ως μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Η στάση του Ιράν δείχνει ότι οι διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις ισορροπίες στην περιοχή. Οι επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον θα κρίνουν αν υπάρχει έδαφος για ουσιαστική εκτόνωση της κρίσης.



«Λάβαμε ξανά μηνύματα από τους Αμερικανούς που υποδεικνύουν ότι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις συζητήσεις και να διατηρήσουν επαφή», δήλωσε από το Νέο Δελχί σε δημοσιογράφους όπου συμμετέχει στην διάσκεψη των Brics.



Εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Αν και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί, μετά από πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει.



Οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.



Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης πως όλα τα πλοία μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ εκτός από εκείνα που εμπλέκονται στον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν θα πρέπει να συντονιστούν με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το Ιράν προσπαθεί να διατηρήσει την εκεχειρία για να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά είναι επίσης έτοιμο να επιστρέψει στις μάχες, είπε.



Από το Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά τα Στενά.

Στις 10 Μαΐου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την αντίδραση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».



Ο Ιρανός υπουργός παράλληλα είπε ότι είναι ανοικτός σε κάθε βοήθεια, και εκ μέρους του Πεκίνου, για την επίλυση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή. «Εκτιμούμε κάθε χώρα που μπορεί να βοηθήσει, κυρίως στην Κίνα», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα, είμαστε στρατηγικοί εταίροι και γνωρίζουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις. Κάθε πρωτοβουλία εκ μέρους τους που μπορεί να υποστηρίξει την διπλωματία θα ήταν λοιπόν ευπρόσδεκτη για την Ισλαμική Δημοκρατία».