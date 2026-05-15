Σοβαρές εξελίξεις προέκυψαν γύρω από τον Ρομπ Ντίπερινκ, τον Ολλανδό διαιτητή που είχε εκτελέσει χρέη VAR στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της ολλανδικής «Telegraaf» είχε συλληφθεί στην Αγγλία τον περασμένο μήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν βρισκόταν εκεί για υποχρεώσεις στο Conference League, ως VAR στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Φιορεντίνα. Ο Ντίπερινκ βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις διαφορετικές κατηγορίες, ανάμεσά τους και επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε 17χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει τότε η «Sun», χωρίς να κατονομάζει τον διαιτητή, φέρεται να επιχείρησε να προσεγγίσει τον ανήλικο και να τον καλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, αφού προηγουμένως τον είχε αγγίξει χωρίς τη συναίνεσή του. Το περιστατικό οδήγησε τον νεαρό σε επίσημη καταγγελία.

Παρότι η βρετανική αστυνομία απέσυρε τελικά όλες τις κατηγορίες και ο Ντίπερινκ αφέθηκε ελεύθερος, οι συνέπειες για την επαγγελματική του πορεία είναι ήδη σημαντικές. Η FIFA φέρεται να τον απέκλεισε από το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφαιρώντας τον από τους διεθνείς της πίνακες.

Την ίδια στιγμή, και η UEFA τον έχει θέσει προσωρινά εκτός ορισμών, ενώ και η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση Ναϊμέγκεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς, παρά το γεγονός ότι οι κατηγορίες έχουν αποσυρθεί και ο ίδιος φέρεται να συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές.

Η απάντηση του Ντίπερνικ σε όλα αυτά

«Με στεναχωρεί βαθιά το γεγονός ότι κατηγορήθηκα άδικα. Από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκα πλήρως με την αστυνομία και ενημέρωσα άμεσα FIFA, UEFA και KNVB για όλα. Οι κατηγορίες καταρρίφθηκαν και η υπόθεση έκλεισε μέσα σε δύο εβδομάδες, έπειτα από ενδελεχή και σωστή έρευνα της αστυνομίας.

Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβα από την KNVB και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση. Είναι κρίμα που η FIFA αποφάσισε τελικά να μη με συμπεριλάβει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς φυσικά και απογοητεύτηκα από αυτή την εξέλιξη».