Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 για να μας χαρίζει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Δευτέρα 18 Μαΐου – Επεισόδιο 29

Στο σπίτι του Τσατσάνη η κατάσταση παίρνει περίεργη τροπή και ο Ρουκάκας είναι πλέον σίγουρος ότι κάτι συμβαίνει με τον Δάκη και την υπόθεση του Μπόζα. Παράλληλα, ο Φώντας έχει «πέσει» και επίσημα πλέον στον έρωτα της Τίνας, ενώ η αποτυχία του σχεδίου φέρνει τον Νίκο και τη Μάγδα αντιμέτωπους με σκληρές αλήθειες. Και όσο γίνονται όλα αυτά, ο Μιχαήλος πιέζει τη Βιβή να του δώσει μια απάντηση για το αν θα φύγουν οριστικά, ενώ η Χρυσώ στο σπίτι της Αντιγόνης, έρχεται επιτέλους αντιμέτωπη με την πηγή όλου του κακού…

Τρίτη 19 Μαΐου – Επεισόδιο 30

Ο Φώντας, πληγωμένος και σε σοκ, προσπαθεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη της Χρυσώς. Κι ενώ ο Μιχαήλος και η Βιβή είναι έτοιμοι να το σκάσουν για πάντα, εκείνη έχει ακόμα δεύτερες σκέψεις που την κρατάνε πίσω. Εν τω μεταξύ, η Χρυσώ και η Διαμάντω φτάνουν στα όρια της υπομονής τους με το ψέμα της Αντιγόνης για τα χρήματα και, όσο τα περιθώρια στενεύουν η ώρα για τη μεγάλη αποκάλυψη πλησιάζει. Η καλά κρυμμένη αλήθεια θα βγει επιτέλους στο φως και μοιραία θα προκαλέσει ένα ντόμινο ανατροπών και εξελίξεων…

