Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη εστιάζει σε τρεις υποθέσεις μυστηρίου που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον και αναστάτωση στην κοινή γνώμη.

–Η κακοποίηση της συζύγου, η εξαφάνιση και το έγκλημα…

Η κακοποιημένη γυναίκα που αγνοείται.

Ο σύζυγος που φρόντισε να εξαφανιστεί.

Το έγκλημα που αποκαλύπτεται τώρα και η ανάγκη για δικαίωση.

–Το σκοτεινό παρασκήνιο στην εξαφάνιση του Ηλία…

Μάρτυρες σπάνε τη σιωπή τους κι έρχονται να ταράξουν τα νερά στην υπόθεση του ευαίσθητου άστεγου άνδρα, που συγκίνησε τους τηλεθεατές.

Η βαθιά και επίμονη έρευνα του «Τούνελ» φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες για όσα προηγήθηκαν του μυστηριώδη χαμού του.

–Άνοιξε η γη και τον κατάπιε…

Ο έμπορος οικογενειάρχης, στη Βόρεια Ελλάδα, βγήκε για μια βόλτα κι εξαφανίστηκε.

Η επιτόπια έρευνα της εκπομπής, ο συναγερμός και η μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του…

