Τη μάχη για τη ζωή έχασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (14/05) η 17χρονη μαθήτρια η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, δύο ημέρες νωρίτερα.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το νοσοκομείο ΚΑΤ με δελτίο Τύπου που εξέδωσε, στο οποίο ανέφερε:

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Η 17χρονη που έπεσε από ταράτσα στην Ηλιούπολη, μαζί με τη φίλη της η οποία κατέληξε την Τρίτη, νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλευαν να την σταθεροποιήσουν, καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη.

Οι γονείς της πρώτης 17χρονης που έφυγε από τη ζωή ζητούν αντί στεφάνου να πραγματοποιηθούν δωρεές στη μνήμη της στο «Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζοντας έτσι παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

«Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο [email protected] προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.