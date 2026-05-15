Σφοδρή έξαρση της βίας καταγράφεται στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, όπου συγκρούσεις ανάμεσα σε ένοπλες συμμορίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 78 ανθρώπων από το περασμένο Σάββατο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και τουλάχιστον 10 άμαχοι, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τις συγκρούσεις, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που γνωστοποίησε στο Γαλλικό Πρακτορείο το γραφείο του ΟΗΕ στην χώρα της Καραϊβικής (BINUH).

«Οι συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών στις κοινότητες Σιτέ Σολέιγ και Κρουά ντε Μπουκέ σκότωσαν τουλάχιστον 78 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 66 από την 9η Μαΐου», τόνισε το BINUH, το οποίο διευκρίνισε ότι οι 10 άμαχοι ήταν κάτοικοι: κατά τις πληροφορίες του, επρόκειτο για 5 άνδρες, 4 γυναίκες και κοριτσάκι.

Στη χώρα που κατατρομοκρατούν οι συμμορίες, αυτές οι δυο κοινότητες της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας έζησαν δυο νέες αναφλέξεις της βίας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, που είχαν συνέπεια να εκτοπιστούν εξαναγκαστικά σχεδόν 8.000 άνθρωποι, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

«Συνολικά, από την 5η Μαρτίου ως την 11η Μαρτίου 2026, τουλάχιστον 305 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 277 τραυματίστηκαν στις κοινότητες Σιτέ Σολέιγ και Κρουά ντε Μπουκέ», συνόψισε χθες το BINUH, ανάμεσά τους 63 άμαχοι–17 εξ αυτών ήταν γυναίκες και 12 παιδιά. Οι υπόλοιποι πιστεύεται πως ήταν μέλη συμμοριών.

Η νέα κλιμάκωση, το σαββατοκύριακο, οδήγησε στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό κάπου 5.300 κατοίκων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ωστόσο από την πλευρά του το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών σημείωσε, επικαλούμενο αϊτινές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ότι πολλές οικογένειες παραμένουν παγιδευμένες στους τομείς όπου συγκρούονται συμμορίες.

Παράλληλα, νοσοκομείο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Σιτέ Σολέιγ αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του και να απομακρύνει εσπευσμένα προσωπικό και ασθενείς.

Η MSF έκανε λόγο για τουλάχιστον 40 τραυματίες από σφαίρες στους οποίους προσφέρθηκαν φροντίδες στο νοσοκομείο μέσα σε 12 ώρες προτού αναγκαστεί να το εγκαταλείψει το προσωπικό.

Η φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής, η Αϊτή, μαστίζεται επί χρόνια από τη βία των συμμοριών, που έχουν πολλαπλασιάσει τις αιματηρές επιθέσεις, τις απαγωγές για λύτρα, τους βιασμούς. Η κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει, ειδικά τα τελευταία δυο χρόνια.

Νέα πολυεθνική δύναμη, που αναμένεται να έχει πιο ενεργό–επιχειρησιακό–ρόλο στις προσπάθειες αντιμετώπισης των συμμοριών, έχει αρχίσει να φτάνει στην Αϊτή για να αντικαταστήσει την Πολυεθνική Αποστολή Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), που είχε αναπτυχθεί από τον Ιούνιο του 2024 υπό τη διοίκηση της Κένυας, αλλά ήταν υποστελεχωμένη, ενώ σκόνταψε σε ελλείψεις εξοπλισμού και χρηματοδότησης.

Όμως ως αυτό το στάδιο στην Πορτ-ο-Πρενς δεν βρίσκεται παρά μόνο ένα πρώτο απόσπασμα στρατιωτικών του Τσαντ, αποτελούμενο από 400 άνδρες.

Η νέα δύναμη ανακοίνωσε από την πλευρά της την άφιξη χθες Πέμπτη του επικεφαλής της, του μογγόλου στρατηγού Ερντενεμπάτ Μπατσούρι.