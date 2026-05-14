Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όπου 66χρονη Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή μέσα σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά, στην περιοχή Κερί.

Τη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της, σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Αρχικά επιχειρήθηκε ανάνηψη από άτομο που γνώριζε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια από τους διασώστες, χωρίς αποτέλεσμα.

Η 66χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού λίγο μετά τις 16.30, χωρίς σφυγμό, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της περίπου μισή ώρα αργότερα.

Ο σύντροφός της, επίσης Βρετανός, παρέμεινε στη βίλα, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνες στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες του συμβάντος.

Το ζευγάρι βρισκόταν στη Ζάκυνθο για διακοπές. Υπάρχουν αναφορές ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το αν ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια.