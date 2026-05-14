Σοβαρό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Ελβετία μετά τα ευρήματα μεγάλης έρευνας που αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις δεοντολογίας και αυξημένο αριθμό θανάτων στο τμήμα καρδιοχειρουργικής του University Hospital Zurich την περίοδο 2016 έως 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, καταγράφηκαν δεκάδες περισσότεροι θάνατοι ασθενών από όσους θεωρούνται στατιστικά αναμενόμενοι για τα ελβετικά δεδομένα, προκαλώντας πολιτικό και ιατρικό «σεισμό» στη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από περίπου 4.500 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο στη Ζυρίχη, σημειώθηκαν 68 έως 74 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με τον αναμενόμενο μέσο όρο στην Ελβετία. Το ίδιο το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τα ευρήματα με επίσημη ανακοίνωση, ενώ η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών.

Στο επίκεντρο ο καρδιοχειρουργός Francesco Maisano

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο Ιταλός καρδιοχειρουργός Francesco Maisano, πρώην διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση του εμφυτεύματος «Cardioband», μιας συσκευής αποκατάστασης καρδιακής βαλβίδας, η οποία κατασκευαζόταν από εταιρεία στην οποία ο Maisano φέρεται να είχε οικονομικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το συγκεκριμένο εμφύτευμα χρησιμοποιήθηκε με ακατάλληλο τρόπο σε τουλάχιστον 13 περιπτώσεις, ενώ εξετάζεται εάν σχετίζεται άμεσα με μέρος των θανάτων που καταγράφηκαν.

Οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερους από 300 θανάτους ασθενών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Maisano. Από την ανάλυση προέκυψαν, 75 προβληματικές επεμβάσεις, 64 «αρκετά απροσδόκητοι» θάνατοι και 11 «απροσδόκητοι» θάνατοι.

Η έκθεση αποδίδει τις ευθύνες όχι μόνο σε ιατρικά λάθη αλλά και σε σοβαρή αποτυχία διοίκησης και εποπτείας του νοσοκομείου.