Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του EuroLeague Final Four Athens 2026 έχει ξεκινήσει, με τη διοργάνωση να αποκτά ήδη χαρακτηριστικά μιας ευρείας, ανοιχτής γιορτής. Πρόκειται για ένα γεγονός που δεν θα περιοριστεί εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, αλλά θα επεκταθεί στην κοινωνία, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχικότητα, την προσβασιμότητα και την ουσιαστική συμπερίληψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Οργανωτική Επιτροπή συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της για έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς, εντάσσοντας δυναμικά στο πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ). Η κίνηση αυτή αποτελεί στοχευμένη επιλογή, που ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η συνεργασία επισφραγίστηκε σε σημερινή συνάντηση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Final Four Athens 2026, Δημήτρη Φραγκάκη, με τον πρόεδρο της ΕΟΑΚ, Βασίλη Κόσκορη, και τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας, Τάκη Κορδονούρη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η ενεργή συμμετοχή των αθλητών της ΕΟΑΚ στο σύνολο των δράσεων που θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση, με στόχο την ανάδειξη του αθλητισμού των Κωφών και την ενίσχυση της επαφής του με το ευρύ κοινό.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα διαδραματίσει η Fan Zone στο Ζάππειο, όπου οι αθλητές της ΕΟΑΚ θα δώσουν το «παρών» μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις και παρουσιάσεις. Μέσα από αυτές, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δυναμική, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις αξίες του αθλητισμού των Κωφών, σε ένα περιβάλλον ανοιχτό και διαδραστικό.

Η σημασία της συνεργασίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση αν ληφθεί υπόψη ότι η Αθήνα έχει αναλάβει τη διοργάνωση των 26ων Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών (Deaflympics) το 2029. Το Final Four Athens 2026 λειτουργεί, έτσι, και ως προπομπός μιας ακόμη μεγαλύτερης διεθνούς διοργάνωσης, ενισχύοντας τη στρατηγική επιλογή της χώρας να επενδύει συστηματικά σε ένα μοντέλο αθλητισμού που δεν αφήνει κανέναν εκτός.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτρης Φραγκάκης, υπογράμμισε τη φιλοσοφία αυτή, δηλώνοντας ότι «το Final Four Athens 2026 είναι μια διοργάνωση που ανήκει σε όλους», επισημαίνοντας πως η παρουσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών «ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της ισότιμης συμμετοχής. Παράλληλα, συνέδεσε άμεσα τη συνεργασία με τη μεγάλη προοπτική των Deaflympics 2029, οι οποίοι αναμένεται να φέρουν την Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου συμπεριληπτικού αθλητισμού».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΟΑΚ, Βασίλης Κόσκορης, χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο Final Four Athens 2026 ως μια σημαντική ευκαιρία προβολής του αθλητισμού των Κωφών, αλλά και ως ένα βήμα για τη δημιουργία ουσιαστικών γεφυρών με την κοινωνία. Όπως τόνισε, η παρουσία αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία ενόψει της διοργάνωσης των Deaflympics 2029 στην Αθήνα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα του θεσμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γενικός γραμματέας της ΕΟΑΚ, Τάκης Κορδονούρης, ανέδειξε τη σημασία των δράσεων στη Fan Zone, σημειώνοντας ότι «μέσα από αυτές δίνεται στο κοινό η δυνατότητα να γνωρίσει έναν αθλητισμό χωρίς φραγμούς». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί κομβικό σημείο προετοιμασίας για τη χώρα, καθώς πλησιάζει μια κορυφαία διεθνής διοργάνωση όπως οι Deaflympics 2029. Το Final Four Athens 2026 αναδεικνύεται, έτσι, σε κάτι περισσότερο από μια κορυφαία μπασκετική συνάντηση. Αποτελεί ένα πολυεπίπεδο γεγονός με κοινωνικό αποτύπωμα, που προωθεί ενεργά την ισότητα, τη συμπερίληψη και την καθολική συμμετοχή.