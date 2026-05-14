Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση από την αγορά του προϊόντος «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο – Κανέλα», καθαρού βάρους 126 γρ., με ημερομηνία λήξης 30/07/26, χώρα προέλευσης τη Σερβία, το οποίο εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την εταιρεία BG SHAPE LTD, Αθήνα.

Κατά τον έλεγχο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, δείγμα του προϊόντος εξετάστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό, μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιέχει την ουσία κουμαρίνη σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Φορέας ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος και οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ καλεί ρητά τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα στρουντελάκια μήλο–κανέλα να μην τα καταναλώσουν, μέχρι να αποσυρθεί πλήρως η παρτίδα από την αγορά.