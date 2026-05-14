Ο Ολυμπιακός ανυπομονεί για το Final Four της Euroleague και ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το μήνυμά του στους οπαδούς, τονίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται το πάθος τους και την έντασή τους στο Telecom Center Athens.
Η αντίστροφη μέτρηση για την 22α Μαΐου έχει αρχίσει και οι «ερυθρόλευκοι» προετοιμάζονται για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four, έχοντας μπροστά τους τον ημιτελικό με την κάτοχο του τίτλου, Φενέρμπαχτσε.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως ο ίδιος τόνισε, έχει μεγαλύτερη δίψα για την κούπα και από τον πιο φανατικό οπαδό της ομάδας και ο Φουρνιέ στο περιθώριο της Media Day απευθύνθηκε στους φιλάθλους.
«Φίλαθλε του Ολυμπιακού, θέλω να μπεις στο Telekom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει; Χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας. Να προσέχετε αδέρφια», ήταν τα λόγια του Γάλλου άσου, με τη Euroleague να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στα social media.
