Ανοικτή για τους οπαδούς της ΑΕΚ θα είναι η προπόνηση του Σαββάτου στην Allwyn Arena, τελευταία πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ένωση έχει καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες την ανοικτή προπόνηση κάθε Σάββατο, με τους οπαδούς της να συρρέουν κατά χιλιάδες στη Νέα Φιλαδέλφεια για να αποθεώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες τους, ζητώντας τους τη νίκη πριν από κάθε αγώνα των play off και την κατάκτηση του τίτλου.

Η επιθυμία τους έγινε, τελικά, πραγματικότητα καθώς οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν τον τίτλο την περασμένη Κυριακή (10/5) με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και τώρα έχουν μπροστά τους το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ περιμένουν πώς και πώς τον αγώνα καθώς μετά το τέλος του θα λάβει χώρα η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα έχουν όμως την ευκαιρία να αποθεώσουν την ομάδα τους και μια μέρα νωρίτερα, καθώς θα είναι και πάλι ανοικτή η προπόνηση του Σαββάτου (16/5).

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πάνω από 10.000 οι οπαδοί που βρέθηκαν στην Allwyn Arena και οι άνθρωποι της ΠΑΕ περιμένουν πολύ κόσμο και τώρα.