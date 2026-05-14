Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα είναι ο διαιτητής στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την τελευταία αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, ενώ στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Γκόγκα Κικασεϊσβίλι από τη Γεωργία.

Η μάχη του τίτλου έχει κριθεί, όχι όμως και αυτή για τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, με τον Ολυμπιακό να είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ με μία αγωνιστική να απομένει.

Τα πάντα, επομένως, θα κριθούν αυτή την Κυριακή (17/5), με την ΚΕΔ να ορίζει τον Κολόμπο στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Ο Ιταλός διαιτητής είχε σφυρίξει ξανά σε αγώνα των δύο ομάδων στα play off, στο Καραϊσκάκη όμως, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 1-0.

Όσο για τον Κικασεϊσβίλι, είναι η πρώτη φορά που θα διευθύνει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, όχι και ελληνικής ομάδας όμως, καθώς ήταν στο Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2, στα προκριματικά του Europa Conference League, το περασμένο καλοκαίρι.

Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Αντρέα Κολόμπο, Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Σέτσον, 4ος Φωτιάς. VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο, Στέφανο ντελ Τζιοβάνε.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Γκόγκα Κικασεϊσβίλι, Νταβίτ Ακβλεντιάνι, Νταβίτ Γκαμπισόνια. 4ος Παπαπέτρου. VAR: Αλέκο Απτσιάουρι, Μπακούρ Νινούα.

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

Τσακαλίδης, Παπαδάκης, Καραγκιζόπουλος. 4ος Κόκκινος. VAR: Ματσούκας, Τσιμεντερίδης.

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Ζαμπαλάς, Κωνσταντίνου, Μπαλιάκας, 4ος Γιιυματζίδης. VAR: Κουμπαράκης, Παπαπέτρου.

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Πολυχρόνης, Μηνούδης, Ψύλλος, 4ος Κουκουλάς. VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου.

Άρης – Λεβαδειακός

Βεργέτης, Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Αντωνίου

ΟΦΗ – Βόλος

Τζήλος, Αρμακόλας, Παγουρτζής, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Κόκκινος, Τσακαλίδης.