Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης των ελληνοκινεζικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της ναυτιλίας και του αγροτοδιατροφικού κλάδου έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά τη διάρκεια δείπνου της ΣΕΚΕ και φορέων της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu.

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι οι βάσεις αυτής της σχέσης τέθηκαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες, όταν η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε άνοιγμα προς το Πεκίνο με επίκεντρο τη ναυτιλία, το εμπόριο και τον τουρισμό.

«Η Ελλάδα είδε νωρίς τον στρατηγικό ρόλο της Κίνας»

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που επιδίωξαν στενότερη συνεργασία με την Κίνα, σε μια περίοδο που κάτι τέτοιο φαινόταν δύσκολο λόγω γεωπολιτικών ισορροπιών.

Όπως ανέφερε, το στρατηγικό όραμα της κυβέρνησής του ήταν να μετατραπεί η Ελλάδα σε διεθνή κόμβο συνεργασίας και ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και δίνοντας έμφαση στην οικονομική διπλωματία.

«Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της

πολιτική. Το όραμά μας ήταν να προωθήσουμε τη συνεργασία με διαφορετικές γεωπολιτικές

δυνάμεις, προκειμένου να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας.

Με έμφαση στην οικονομική διπλωματία, η Ελλάδα θα τοποθετούνταν στο χάρτη ως ο κόμβος,

στον οποίο θα συνέκλιναν πολλαπλά και πολύπλευρα συμφέροντα, αξιοποιώντας έτσι τα

συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική της σημασία», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία με την COSCO για το λιμάνι του Πειραιά, χαρακτηρίζοντάς την κομβικής σημασίας για την αναβάθμιση της Ελλάδας στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη. Ο Κώστας Καραμανλής υπενθύμισε ότι η συμφωνία με την COSCO το 2008 αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το λιμάνι του Πειραιά συγκαταλέγεται πλέον στα πέντε μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης και στο μεγαλύτερο της Μεσογείου, ενώ δημιουργήθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας και ενισχύθηκε σημαντικά η οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ανάπτυξη του Πειραιά δημιούργησε νέο επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνείς παράγοντες, σε μια περίοδο που – όπως είπε – δεν υπήρχε αντίστοιχο ενδιαφέρον από άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Μήνυμα για συνεργασία Ελλάδας – Κίνας στον αγροτοδιατροφικό τομέα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας στον αγροτοδιατροφικό τομέα, ειδικά σε προϊόντα ποιότητας όπως το ελληνικό ελαιόλαδο, το μέλι και τα αγροτικά προϊόντα της Θράκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Θράκη περιοχή με ξεχωριστή γεωπολιτική, οικονομική και πολιτιστική σημασία, υπογραμμίζοντας τη συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων πολιτών ως παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Ο ρόλος της ΣΕΚΕ και οι εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε εκτενώς και στη δραστηριότητα της ΣΕΚΕ, χαρακτηρίζοντάς την κορυφαία συνεταιριστική επιχείρηση στον χώρο του καπνού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Όπως είπε, ο όμιλος εξάγει καπνά σε περισσότερες από 30 χώρες, συνεργάζεται με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες καπνού και απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και στην τυποποίηση ελληνικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, όπως το μέλι, ο χυμός ροδιού και το ελαιόλαδο.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι σε έναν πολυπολικό και ασταθή κόσμο η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι Ελλάδα και Κίνα μοιράζονται κοινές ανησυχίες και κοινά συμφέροντα, επισημαίνοντας τη σταθερή στήριξη του Πεκίνου στην κυριαρχία της Κύπρου αλλά και τη διαχρονική ελληνική θέση υπέρ της αρχής της «μίας Κίνας».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κώστας Καραμανλής εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη στη Θράκη θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας περιόδου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, με επίκεντρο τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και την ανάπτυξη.