Η ΑΕΚ νίκησε με 87-81 τον Άρη και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan Basket League, αφήνοντας πίσω της την ήττα-σοκ από τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League.

Η Ένωση μπήκε καλά στο παιχνίδι και με τρίποντα των Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Χαραλαμπόπουλου προηγήθηκε με 9-2 στο 5′, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν, πλησίασαν και ισοφάρισαν σε 17-17 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα και με τρίποντο του Κατσίβελη πήγαν στο +9 (34-25), οι Θεσσαλονικείς όμως κατάφεραν να πλησιάσουν ξανά, με τον Νουά να μειώνει σε 36-33. Παρ’ όλα αυτά, με τον Μπράουν να δίνει λύσεις επιθετικά ο «δικέφαλος αετός» προηγήθηκε με 47-37, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με σκορ 46-40.

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και στην τρίτη περίοδο και κατάφερε για πρώτη φορά να προηγηθεί με 12 πόντους (64-52), με τον Άρη να προσπαθεί να μειώσει αλλά να μην τα καταφέρνει. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήγε και στο +15 (75-60) με τον Λεκαβίτσιους, στη συνέχεια όμως οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να πλησιάσουν.

Το σκορ ήταν 79-76 στο 39′ και οι φιλοξενούμενοι ήλπιζαν στο break, οι γηπεδούχοι όμως παρέμειναν ψύχραιμοι και πήραν τη νίκη με 87-81, κάνοντας το 1-0.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81