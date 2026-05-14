Μεγάλου μεγέθους ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν σήμερα σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Τουρκίας, προκαλώντας φόβο, ζημιές και τραυματισμούς. Οι εντυπωσιακές αλλά και τρομακτικές εικόνες μέσα σε λίγες ώρες γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα και επανέφεραν στο προσκήνιο τους κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικούς ανεμοστρόβιλους, με τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά να καταγράφονται σε Σμύρνη, Τσόρουμ (βυζαντινή Ευχάνεια) και στη Γάγγρα (Τσάνκιρι). Οι εικόνες από τις διαφορετικές περιοχές δείχνουν την ένταση του φαινομένου, με τους πολίτες να κάνουν λόγο για «σκηνές πανικού» και για χωριά που μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκαν σε «πεδίο μάχης».

Στη Σμύρνη, στην περιοχή της Μενεμένης, σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος πάνω από την ξηρά, σε μια μέρα με θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου και βροχοπτώσεις. Ο ανεμοστρόβιλος αναπτύχθηκε πάνω από την πεδιάδα της περιοχής, έγινε ορατός από μεγάλη απόσταση και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να τον καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

İzmir Menemen'de karada oluşan hortum korkuttu. Kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yer yer dolu yağışı meydana geldi.

Ανεμοστρόβιλοι και καταστροφές σε χωριά

Πολύ σοβαρότερες ήταν οι συνέπειες του ανεμοστρόβιλου στην επαρχία Γάγγρας, στην περιοχή Σουνγκουρλού και στο χωριό Ογιατζά. Εκεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλά σπίτια, γκρεμίζοντας στέγες και τοίχους, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν μέσα στον οικισμό.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde bugün meydana gelen şiddetli hortum, büyük çaplı yıkıma neden oldu.



Aniden ortaya çıkan dev hortum, köydeki çok sayıda evin çatısını uçururken, duvarları yıktı ve…

Ülke genelinde tehlikeli hava olayları görülüyor.

Ülke genelinde tehlikeli hava olayları görülüyor.

Önümüzdeki günlerde de hareketlilik devam edecek.

Από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου στo Τσόρουμ τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι χρειάστηκε να διακομιστούν για ιατρική βοήθεια. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της AFAD (αντίστοιχο της Πολιτικής Προστασίας), η χωροφυλακή, υπηρεσίες υγείας και η πυροσβεστική του δήμου Σουνγκουρλού, προκειμένου να συνδράμουν σε απεγκλωβισμούς, καταγραφή ζημιών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στο χωριό.

📍 Türkiye Çorum (14.05.2026)

Ανεμοστρόβιλοι ορατοί από χιλιόμετρα

Στο Τσόρουμ, και συγκεκριμένα στην περιοχή Κιζιλίρμακ, σχηματίστηκε επίσης ισχυρός ανεμοστρόβιλος μετά την εκδήλωση δυνατών ανέμων και καταρρακτωδών βροχών. Το φαινόμενο αναπτύχθηκε πάνω από ανοιχτή έκταση και ήταν ορατό από πολλά σημεία της περιοχής, με τους κατοίκους να καταγράφουν τον εντυπωσιακό, αλλά και δυνητικά επικίνδυνο, «στρόβιλο» στον ουρανό.

Οι εικόνες από τους ανεμοστρόβιλους και στις τρεις περιοχές της Τουρκίας κυκλοφόρησαν ταχύτατα στα κοινωνικά δίκτυα, προσελκύοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα βίντεο από το Τσόρουμ, όπου οι καταστροφές σε στέγες και κτίρια ανέδειξαν πόσο ευάλωτες μπορούν να είναι αγροτικές και ημιαστικές κοινότητες όταν χτυπούν τέτοια ακραία φαινόμενα.

Αν και τα συγκεκριμένα περιστατικά εξελίχθηκαν χωρίς ανθρώπινες απώλειες, η παρουσία ισχυρών ανεμοστρόβιλων σε τρεις διαφορετικές περιοχές την ίδια ημέρα προκαλεί ερωτήματα για την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Τουρκία. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε συνθήκες έντονης αστάθειας της ατμόσφαιρας, με συνδυασμό ζεστού και υγρού αέρα, οι ανεμοστρόβιλοι μπορούν να εκδηλωθούν αιφνίδια και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Παράλληλα, οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας σε περίπτωση εμφάνισης ανεμοστρόβιλου, να αποφεύγουν ανοιχτούς χώρους, να αναζητούν καταφύγιο σε κλειστούς χώρους και να απομακρύνονται από αντικείμενα που μπορεί να μετατραπούν σε ιπτάμενα «βλήματα» λόγω των πολλών μποφόρ. Τα περιστατικά αυτής της εβδομάδας καταγράφονται πλέον ως υπενθύμιση ότι η κλιματική κρίση και η μεταβολή των καιρικών συνθηκών πολλαπλασιάζουν τα φαινόμενα που κάποτε θεωρούνταν σπάνια στην περιοχή.