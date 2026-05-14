Το μεγάλο στοίχημα του Boy George στη Eurovision 2026 εξελίχθηκε σε εφιάλτη, καθώς η συμμετοχή του με το Σαν Μαρίνο στον πρώτο ημιτελικό της Βιέννης κατέληξε σε έναν ταπεινωτικό αποκλεισμό. Ο 64χρονος σταρ, που εμφανίστηκε στη σκηνή δίπλα στην Ιταλίδα Senhit, βρέθηκε στο στόχαστρο των τηλεθεατών, οι οποίοι κατέκλυσαν τα social media με αρνητικά σχόλια.



Πολλοί χαρακτήρισαν την εμφάνισή του «άσκοπη» και την ερμηνεία του «κακή», υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στέρησε από τη χώρα τη δυνατότητα να βρεθεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.



Παρά τη θύελλα αντιδράσεων και τις συγκρίσεις με προηγούμενες επιτυχημένες συνεργασίες του Σαν Μαρίνο, ο ίδιος παραμένει προκλητικά αμετανόητος. «Δεν θα άλλαζα ούτε λεπτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τη συμμετοχή του παρά την απογοήτευση της ήττας.



Η φετινή διοργάνωση πάντως σημαδεύτηκε από έντονη πολιτική ένταση, με το Ισραήλ να προκρίνεται εν μέσω αποδοκιμασιών και πέντε χώρες, ανάμεσά τους και η Ιρλανδία, να απέχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.



Ενώ το φαβορί Φινλανδία πέρασε εύκολα, ο Boy George αποχαιρετά τον διαγωνισμό, αφήνοντας πίσω του μια γλυκόπικρη γεύση και μια σειρά από τεχνικά προβλήματα ήχου που προκάλεσαν την οργή του κοινού από τα πρώτα λεπτά της μετάδοσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

