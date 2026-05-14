Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 συνεχίζεται και το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στις εμφανίσεις των χωρών, αλλά και στην εικόνα που διαμορφώνεται στις στοιχηματικές αποδόσεις.

Με βάση τις αποδόσεις που εμφανίζονται στις ελληνικές στοιχηματικές εταιρείες, η Φινλανδία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας των φαβορί για τη νίκη, ενώ η Ελλάδα, με τον Akylas, ακολουθεί στη δεύτερη θέση, παραμένοντας σταθερά πολύ ψηλά στη σχετική κατάταξη.

Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται, η Φινλανδία δίνεται περίπου από 2.00 έως 2.20, απόδοση που δείχνει ότι θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο για την πρώτη θέση. Η ελληνική συμμετοχή κινείται κυρίως γύρω στο 5.00 με 6.00, γεγονός που την τοποθετεί στη δεύτερη θέση των φαβορί.

Πιο πίσω ακολουθεί η Δανία, με αποδόσεις περίπου από 7.00 έως 8.00, ενώ στην επόμενη ζώνη βρίσκονται χώρες όπως η Αυστραλία, η Γαλλία και το Ισραήλ, με αποδόσεις που σε αρκετές λίστες κυμαίνονται περίπου από 10.00 έως 16.00.

Στη συνέχεια εμφανίζονται η Ρουμανία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Σουηδία, με μεγαλύτερες αποδόσεις, κάτι που δείχνει ότι θεωρούνται λιγότερο πιθανά σενάρια νίκης, χωρίς όμως να έχουν βγει εκτός συζήτησης.

Η εικόνα των αποδόσεων δεν αποτελεί πρόβλεψη αποτελέσματος, καθώς μεταβάλλεται διαρκώς, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει ο τελικός και όσο οι χώρες παρουσιάζουν τις εμφανίσεις τους στη σκηνή. Ωστόσο, προς το παρόν, το στοιχηματικό τοπίο δείχνει καθαρό προβάδισμα της Φινλανδίας και την Ελλάδα να βρίσκεται μέσα στα βασικά φαβορί της φετινής Eurovision.

Για την ελληνική συμμετοχή, η υψηλή θέση στις αποδόσεις ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τον Akylas και το τραγούδι του, με την Ελλάδα να εμφανίζεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ως μία από τις χώρες που παρακολουθούν στενά οι στοιχηματικές αγορές.

Τι δείχνουν οι αποδόσεις για τον Β’ Ημιτελικό

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, όπου οι στοιχηματικές δίνουν διαφορετική κατάταξη σε σχέση με τη γενική λίστα για τον τελικό νικητή.

Στον Β’ Ημιτελικό, η Δανία εμφανίζεται στην πρώτη θέση των φαβορί, με αποδόσεις περίπου από 2.45, ενώ ακολουθεί η Αυστραλία, με απόδοση γύρω στο 3.00.

Πιο πίσω βρίσκονται η Ουκρανία και η Ρουμανία, με αποδόσεις περίπου στο 6.50, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Μάλτα, με υψηλότερες αποδόσεις.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις που εμφανίζονται για τον συγκεκριμένο ημιτελικό, η Δανία και η Αυστραλία δείχνουν να έχουν προβάδισμα για την πρωτιά, ενώ Ουκρανία και Ρουμανία παραμένουν επίσης στις χώρες που παρακολουθούνται στενά.