Η εμφάνιση του Akylas στον Α’ ημιτελικό της Eurovision συνεχίζει να συζητείται έντονα λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης, ωστόσο τα ποσοστά δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός κορυφώνεται όσο πλησιάζει η τελική βραδιά.

Μετά την παρουσίαση του «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ο Akylas κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό, διατηρώντας τη χώρα στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη νίκη στη φετινή Eurovision.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του poll του Eurovisionworld, στην κορυφή εξακολουθεί να βρίσκεται η Φινλανδία με ποσοστό 37% για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Η Ελλάδα ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14%, ενώ η Δανία βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση με 12%.

Η μεταβολή στα ποσοστά της ελληνικής συμμετοχής παραμένει το βασικό σημείο συζήτησης μετά τον ημιτελικό. Παρότι η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα φαβορί, η δυναμική της παρουσίασε διακυμάνσεις μέσα σε λίγες ώρες. Συγκεκριμένα, πριν από δύο ημέρες το ποσοστό νίκης της χώρας βρισκόταν στο 13%, λίγο πριν από τον Α’ ημιτελικό είχε φτάσει στο 21%, ενώ μετά την εμφάνιση του Ακύλα με το «Ferto» υποχώρησε στο 14%.

Στις υπόλοιπες θέσεις του πίνακα ακολουθεί η Γαλλία με το «Regarde !» στο 7%, ενώ το Ισραήλ με το «Michelle» και η Αυστραλία συγκεντρώνουν από 6%. Η Ρουμανία και η Ιταλία κινούνται στο 3%, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Μάλτα και η Ουκρανία με ποσοστό 2%.