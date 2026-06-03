Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με νέο επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30, στο επεισόδιο 85:

Η Μαρίνα φοβάται πως ο Άγης θα δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση της με τον Χρήστο και με τον Κωστή. Η Βάνα ανησυχεί πως παρόλο που ο Άγης δέχτηκε το διαζύγιο, δεν θα αφήσει ήσυχη τη Μάγια. Από την άλλη, ο Χρήστος συμβουλεύει τον Μάρκο να δώσει τόπο στην οργή και να προσλάβει ξανά τον Άγη στην εταιρεία, ως αναγνώριση της παραίτησής του από τις αξιώσεις του διαζυγίου. Με σκοπό να αποκατασταθεί η σχέση τους, αλλά χωρίς να έχει βλέψεις για επανασύνδεση, η Μάγια πηγαίνει στον Άγη με τη μικρή τους κόρη. Ο Άγης συγκινείται που είναι μαζί τους και κάνει έναν ειλικρινή απολογισμό των λαθών του. Το ίδιο βράδυ, ο Άγης πηγαίνει στο μαγαζί της Στέλλας και μεθάει, ενώ οι επόμενες μέρες τον βρίσκουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, κάνοντας καταχρήσεις. Ανησυχώντας πολύ για τον πατέρα του που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ο Κωστής ζητάει από τη Μαρίνα να του πει την αλήθεια για εκείνον και να μην προσποιείται πως όλα είναι καλά. Ο Άγης, απελπισμένος που έχασε τα πάντα και μεθυσμένος, χάνει τις αισθήσεις του στο σπίτι του και τραυματίζεται σοβαρά.

Δείτε sneak preview:

Η Στέλλα πιέζει τη Μαρίνα να βοηθήσει τον Άγη να ξεφύγει από τον αυτοκαταστροφικό δρόμο, που έχει επιλέξει

Δείτε το trailer: