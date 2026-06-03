Την πιθανότητα να μην βρίσκεται στους τηλεοπτικούς δέκτες τη νέα σεζόν αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας, προχωρώντας παράλληλα σε ένα σκληρό ξέσπασμα για την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι εγχώριοι σταθμοί.

Με αφορμή τις πληροφορίες για τις επικείμενες αλλαγές στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στις δικές του εκκρεμείς διαπραγματεύσεις, ρίχνοντας ευθείες βολές σε πρόσωπα του χώρου που αντιμετωπίζουν επιπόλαια την κρίση στη διαφημιστική αγορά.

«Εδώ και καιρό το έχω πει και δυστυχώς κάποιοι ηλίθιοι και βλάκες στην τηλεόραση γελάνε και θεωρούν ότι τους κάνει καλό το ξεκαθάρισμα αυτό, αλλά τους έρχεται… Ότι φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί έχουν αποφασιστεί, δεδομένου ότι πολύ μεγάλο ποσό διαφήμισης φεύγει από την τηλεόραση και πάει στο διαδίκτυο, να γίνει μια δραματική μείωση σε budget εκπομπών. Κάτι το οποίο υφίσταται και ο ομιλών για την εκπομπή αυτή εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το θολό τοπίο στις συζητήσεις με τον ΑΝΤ1

Η μετακίνηση των διαφημιστικών εσόδων προς τις ψηφιακές πλατφόρμες φαίνεται πως επηρεάζει άμεσα και το συμβόλαιο που διατηρεί ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι οι συζητήσεις με τη διοίκηση του σταθμού δεν έχουν αποδώσει καρπούς, παρότι οδεύουμε προς το κλείσιμο της σεζόν.

«Ακόμα και εγώ είμαι σε μία πρωτοφανή θέση, να είναι 5 Ιουνίου πόσο είναι… και πραγματικά, αν με ρώταγες τώρα “Γιώργο, τι θα κάνεις του χρόνου;”, θα σου έλεγα, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είμαι εκτός τηλεόρασης. Είμαι σε μία θέση που δεν ξέρω πραγματικά αν θα έχω εκπομπή του χρόνου ή αν δεν θα έχω. Είμαι σε συζητήσεις με το κανάλι; Προφανώς είμαι. Υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής», εξήγησε ο δημοσιογράφος.

Το αδιέξοδο με τους συνεργάτες και τα «ρεπορταζάκια»

Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί, όπως τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας, μια έντονη αμηχανία σε σχέση με την ομάδα της εκπομπής του, καθώς η έλλειψη οριστικών αποφάσεων από την πλευρά της ιδιοκτησίας δεν του επιτρέπει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τη στελέχωση της επόμενης χρονιάς.

«Και πραγματικά είμαι και σε μία δυσάρεστη θέση να μην μπορώ να κοιτάξω στα μάτια αυτούς εδώ τους ανθρώπους, θεωρώντας ότι τους κοροϊδεύω, και να τους πω ευθέως: προχωράμε, δεν προχωράμε, μένετε, δεν μένετε. Τουλάχιστον με δική μου πρόταση, δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει και ένα κανάλι πάνω από εμένα, έτσι; Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ και που ζω και εγώ, και που, πες ότι είμαι και ένα κομμάτι ιστορίας της τηλεόρασης, δηλαδή και το ζουν και άλλες εκπομπές και θα το ζήσουν και άλλες», υπογράμμισε.

Στρέφοντας εκ νέου τα βέλη του προς όσους αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ειρωνική διάθεση, κατέληξε:

«Και άσε πέντε-έξι ηλιθίους και κακούς ανθρώπους που υπάρχουν δυστυχώς στην τηλεόραση, να γελάνε και να λένε “ρεπορταζάκια”, κόβεται, δεν κόβεται, και τα λοιπά. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αν φέτος δεν γίνεται μείωση σε αυτούς, θα γίνει του χρόνου ή θα γίνει σε μερικούς μήνες.

Ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος είναι μια κοσμογονία, δυσάρεστη για την τηλεόραση. Αυτή είναι μια αλήθεια. Άρα, αυτό ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι συνεργάτες της Γερμανού, είναι στο πλαίσιο που δεν έχει ενημερωθεί κανένας, σε καμία εκπομπή».