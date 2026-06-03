Η μαγειρική «μητέρα των μαχών» του MasterChef 10 ξεκινάει απόψε, Τετάρτη 3 Ιουνίου, και όλα παίζονται!

Ο Πάνος Τελάλης, ο Τάσος Παυλίδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, ο Φίλιπ Βάκος και ο Χρήστος Μουσιάρης από την Κόκκινη μπριγάδα και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, η Wasan Alhashimi, ο Ανδρέας Καλαντράνης και ο Νίκος Ρήγας, από τη Μπλε μπριγάδα είναι οι δέκα διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να περάσουν με επιτυχία όλες τις δοκιμασίες, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να αντέξουν μαγειρικά, πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο τους, να βρίσκονται δηλαδή στη «μητέρα των μαχών»!

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τετάρτη 3.6.26: