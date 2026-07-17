Το νέο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, αλλά και η μάχη της Σάκκαρη στο Athens Open, ξεχωρίζουν στο σημερινό τηλεοπτικό μενού.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων: