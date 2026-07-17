Το νέο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, αλλά και η μάχη της Σάκκαρη στο Athens Open, ξεχωρίζουν στο σημερινό τηλεοπτικό μενού.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
- 08:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
- 11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ
- 13:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
- 13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS1 Raanitsa 1
- 13:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Γκστάαντ
- 13:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS2 Karaski 1
- 14:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
- 14:30 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 1 Μηχανοκίνητα
- 14:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS3 Kanepi 1
- 15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
- 15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Προημιτελικός)
- 17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
- 18:00 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 2
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ
- 19:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
- 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 Μαρία Σάκκαρη-Αλίσια Παρκς Athens Open
- 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Φορτούνα Σίταρντ Φιλικός Αγώνας
- 20:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
- 22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open