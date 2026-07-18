Ανοιχτά θα είναι την, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων 2026, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει σημαντική ώθηση στην αγορά.

Η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες της εκπτωτικής περιόδου, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εκτός εργάσιμων ημερών και στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το λιανεμπόριο.

Ποιο θα είναι το ωράριο λειτουργίας

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή διαμορφώνεται από 11:00 έως 20:00.

Τα περισσότερα μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00, ανάλογα με τις αποφάσεις των τοπικών εμπορικών συλλόγων και των ίδιων των επιχειρήσεων.

Οι πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων καταγράφουν παραδοσιακά αυξημένη επισκεψιμότητα, με τους εμπόρους να εκτιμούν ότι η κορύφωση της τουριστικής περιόδου θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της κατανάλωσης.

Ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, οι επιχειρήσεις προσβλέπουν σε αυξημένη αγοραστική κίνηση τόσο από Έλληνες καταναλωτές όσο και από επισκέπτες του εξωτερικού.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να περιορίσουν την κίνηση τις μεσημβρινές ώρες, μεταφέροντας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών στις πρωινές και απογευματινές ώρες.