Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, εντόπισε μαχητές που χειρίζονταν drones και είχαν λάβει θέσεις κοντά σε ισραηλινές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά τους παραβίαζε τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το Σάββατο αεροπορικό πλήγμα εναντίον πυρήνα της Χεζμπολάχ κοντά στην περιοχή Τεμπνίτ, στο νότιο Λίβανο, αφού στρατιώτες εντόπισαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της οργάνωσης στην περιοχή.

BREAKING | Israeli forces carry out two explosions in Kfar Tebnit, south Lebanon. pic.twitter.com/QGrox0Fnzw — The Cradle (@TheCradleMedia) July 18, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η Πολεμική Αεροπορία εντόπισε μαχητές που χειρίζονταν drones και είχαν λάβει θέσεις κοντά σε ισραηλινές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά τους παραβίαζε τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Χεζμπολάχ.