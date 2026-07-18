Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι προσπάθειες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης Φ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου στις 10 Ιουλίου 2026.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Για την εξαφάνιση της ανήλικης κοπέλας εκδόθηκε χθες Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της 17χρονης δήλωσε την εξαφάνιση στις Αρχές στις 12 Ιουλίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς πως στην υπόθεση της εξαφάνισης ενδέχεται να εμπλέκεται και ο 21χρονος φίλος της κόρης της.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η μητέρα της 17χρονης υποστήριξε ότι η κοπέλα ενδεχομένως να βρίσκεται μαζί με τον νεαρό, σενάριο που εξετάζεται από την Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών.

Η Ελένη Φ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, άσπρο σορτς και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Οι αστυνομικές αρχές χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.