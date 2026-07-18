Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν βρέθηκαν εκεί για να του πουν το τελευταίο αντίο, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική και την τηλεόραση.

Η πιο συγκινητική στιγμή της τελετής ήταν ο επικήδειος που εκφώνησε ο ένας από τους δύο γιους του, Ρομπέρτο Καριέρε, ο οποίος με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο αποχαιρέτησε τον πατέρα του.

«Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε συγκλονισμένος, λυγίζοντας όσους βρέθηκαν στον ναό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας, ο Ρομπέρτο στεκόταν δίπλα στη μητέρα του, Έλενα Κατραβά, και στον αδελφό του, Αλεσάντρο, οι οποίοι αποχαιρέτησαν με αξιοπρέπεια τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Συντετριμμένη η Έλενα Κατραβά

Η σύζυγος του Λορέντζο Καριέρε εμφανίστηκε ιδιαίτερα καταβεβλημένη και εμφανώς αδυνατισμένη, δεχόμενη τα συλλυπητήρια συγγενών και φίλων που έσπευσαν να της συμπαρασταθούν στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Η Έλενα Κατραβά στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της μέχρι το τέλος, δίνοντας μαζί του τη δύσκολη μάχη που έδινε με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Άνθρωποι από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον είχαν αποκαλύψει ότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα, ενώ λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του είχε εκμυστηρευτεί πως μόνο «ένα θαύμα» θα μπορούσε πλέον να αλλάξει την εξέλιξη της κατάστασης.

Στην κηδεία έδωσαν το «παρών» συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Λορέντζο Καριέρε, άνθρωποι που τον γνώρισαν προσωπικά και μίλησαν με συγκίνηση για τον χαρακτήρα, την καλοσύνη και την αξιοπρέπειά του.