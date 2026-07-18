Σε τελικό μετά από 17 μήνες προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τεχνίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Αλεξάντερ Σεβτσένκο και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό στο Swiss Open Gstaad 250 ATP.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες πηγαίναν χέρι-χέρι στους πόντους, μέχρι που ο Τσιτσιπάς έσπασε το σερβίς του Σεβτσένσκο. Πέρασε μπροστά με 3-4 και ύστερα κράτησε το προβάδισμα για πάρει το σετ με 4-6.

Στο δεύτερο σετ ο 25χρονος Σεβτσένκο ξέφυγε με 3-1 και κράτησε εύκολα το προβάδισμα χάνοντας μόλις ένα πόντο. Ο Έλληνας τενίστας απάντησε αλλά ο Σεβτσένκο ήταν αποφασισμένος και χωρίς να χάσει σερβίς πήρε το σετ με 6-3.

Στο τελευταίο σετ πάλι οι δυο τενίστες πήγαν χέρι-χέρι για το 3-3, μέχρι που Τσιτσιπάς πήρε το γκέιμ για το 3-4 και έβαλε τη πίεση στον Σεβτσένκο. Κάπου εκεί ο Έλληνας αθλητής ανέβασε την απόδοσή του και με δύο ακόμα γκέιμ κατάφερε να πάρει το σετ με 3-6 και την πρόκριση στον τελικό.