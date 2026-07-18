Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση θανάτου ενός δίχρονου κοριτσιού στην Αλαμπάμα, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό, δεμένο χειροπόδαρα στο κρεβάτι του. Για την υπόθεση συνελήφθη η 22χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η Σιέρα Σάι Χάνταγουεϊ (Sierra Shy Hadaway) συνελήφθη μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας για τον θάνατο της δίχρονης κόρης της, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στις 12 Ιουνίου στην πόλη Λανέτ (Lanett) της Αλαμπάμα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Chambers, το άτυχο παιδί εντοπίστηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, με δεμένα τα χέρια και τους αστραγάλους, σε μία εικόνα που συγκλόνισε ακόμη και τους έμπειρους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ασφυξία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίχρονο κοριτσάκι πέθανε από ασφυξία, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή μηχανισμό θανάτου ή τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένας δεύτερος ύποπτος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα στις 14 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά τον θάνατο του παιδιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση του με το δίχρονο κορίτσι ή ποιος ήταν ο πιθανός ρόλος του στην υπόθεση, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Αν και το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου, η πολύπλευρη έρευνα των Αρχών ολοκληρώθηκε μόλις τις τελευταίες ημέρες. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, η 22χρονη μητέρα συνελήφθη την Πέμπτη 16 Ιουλίου και οδηγήθηκε αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία που θα φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.