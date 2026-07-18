Την πρώτη του ήττα στα φιλικά προετοιμασίας γνώρισε ο Ολυμπιακός από τον Άγιαξ με 1-0 στο προπονητικό κέντρο των Ολλανδών στο Άμστερνταμ.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 80ο λεπτό ο Ένβαρντσεν. Θετικός στο ντεμπούτο του ο Πόποβιτς στην εστία των Πειραιωτών, ενώ δραστήριος ήταν και ο Ρόκα ο οποίος ανακοινώθηκε το πρωί και αγωνίστηκε για 15 λεπτά στο ματς.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό ο Τσικίνιο πρέσαρε ψηλά, έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Γιάρεμτσουκ ο οποίος είδε τον Παές να απομακρύνει με τα πόδια.

Στο 13ο λεπτό ο Άγιαξ απάντησε όταν ο Μπεργκχάους πλάσαρε με το αριστερό με τον Πόποβιτς να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Στο 22’ ο Γκοντς μπήκε στην περιοχή, γύρισε παράλληλα, με τον Πόποβιτς να απομακρύνει και πάλι. Στο 32’ ο Γιάρεμτσουκ έφυγε ανάμεσα στα στόπερ, σούταρε με το δεξί με τον Παές να μπλοκάρει.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51’ ο Ολυμπιακός βγήκε στην κόντρα με τον Ροντινέι να αποφεύγει τον Βάινταλ, ωστόσο το σουτ του Βραζιλιάνου πέρασε άουτ, ενώ στο 56’ ο Πόποβιτς μπλόκαρε σταθερά το σουτ του Γκοντς.

Στο 68’ ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάρεμτσουκ να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, ωστόσο το σουτ του σταμάτησε πάνω στον τερματοφύλακα του Άγιαξ. Στο 75’ ο Άγιαξ είχε δοκάρι με τον Καρίσο.

Τελικά η Ολλανδική ομάδα στο 80΄κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν ο Ένβαρντσεν σούταρε μέσα από την περιοχή η μπάλα βρήκε λίγο στα σώματα των αμυντικών του Ολυμπιακού και κατέληξε στα δίχτυα.

Στο 84’ ο Ολυμπιακός έχασε την τελευταία μεγάλη φάση του φιλικού με τον Ρόκα να σουτάρει πάνω στα σώματα από καλή θέση. Επόμενη φιλική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό είναι στις 24 Ιουλίου με αντίπαλο την Αντβέρπ (20:00).

ΑΓΙΑΞ: Παές, Ρόσα, Μπόουμαν, Μπλιντ, Βάινταλ, Ρέχιερ, Μπεργκχάους, Κλάασεν, Ντόλμπεργκ (46’ Κοναντού), Γκλουχ, Γκοντς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόποβιτς, Μαφέο, Σμαΐλοβιτς (69’ Κουτσίδης), Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (75’ Φίλης), Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο (80’ Μασούρας), Φορτούνης (75’ Ρόκα), Γιάρεμτσουκ.