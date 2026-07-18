Η ελληνική αγορά εξοχικής κατοικίας εξακολουθεί να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς να καταγράφουν ισχυρή ζήτηση και τις τιμές των premium ακινήτων να διατηρούν ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Engel & Völkers για το 2026, η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για την αγορά δεύτερης κατοικίας στη Μεσόγειο, καθώς συνδυάζει υψηλή ποιότητα ζωής, περιορισμένη προσφορά πολυτελών ακινήτων και σημαντικές προοπτικές υπεραξιών.

Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από αγοραστές της Δυτικής Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι οποίοι αναζητούν κατοικίες που δεν λειτουργούν μόνο ως εξοχικά, αλλά και ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι αγοραστές υψηλού εισοδήματος δίνουν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιδιωτικότητα, στην ανεμπόδιστη θέα, στην αρχιτεκτονική ποιότητα, στην ενεργειακή απόδοση και στη βιωσιμότητα των ακινήτων.



Παρά τη συνεχή άνοδο των τιμών τα τελευταία χρόνια, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να θεωρείται ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου, γεγονός που διατηρεί ζωντανό το επενδυτικό ενδιαφέρον. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών σε κορυφαίες τοποθεσίες λειτουργεί, σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς, ως παράγοντας στήριξης των αξιών, καθώς η προσφορά παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τη ζήτηση.



Οι Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» της αγοράς εξοχικής κατοικίας. Η Μύκονος διατηρεί τον τίτλο ενός από τους ακριβότερους προορισμούς της χώρας, με τις τιμές των πολυτελών κατοικιών να φθάνουν ακόμη και τα 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίστοιχα, η Πάρος συνεχίζει να προσελκύει σημαντικό αριθμό ξένων αγοραστών, χάρη στον συνδυασμό παραδοσιακού χαρακτήρα, σύγχρονων υποδομών και υψηλής ποιότητας κατοικιών. Στο νησί, οι κατοικίες με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα μπορούν να αγγίξουν τα 10.000 ευρώ ανά τετραγωνικό.



Σταθερά υψηλή παραμένει η ζήτηση και στη Σαντορίνη, όπου οι κορυφαίες κατοικίες φτάνουν έως τα 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στην Αντίπαρο οι τιμές διαμορφώνονται ακόμη υψηλότερα, προσεγγίζοντας τα 10.200 ευρώ. Τα δύο νησιά εξακολουθούν να αποτελούν βασικές επιλογές αγοραστών που αναζητούν ακίνητα υψηλής αισθητικής και περιορισμένης διαθεσιμότητας.



Εκτός των Κυκλάδων, έντονη κινητικότητα καταγράφεται και στη Χαλκιδική, η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς της αγοράς πολυτελών κατοικιών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραθαλάσσιες βίλες υψηλών προδιαγραφών μπορούν πλέον να φθάσουν ακόμη και τα 14.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, επίπεδο που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της ελληνικής αγοράς.

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει και η εικόνα της Πελοποννήσου. Το Πόρτο Χέλι συνεχίζει να συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με τις τιμές στις κορυφαίες κατοικίες να φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η Μεσσηνία εξακολουθεί να ενισχύει τη θέση της ως ανερχόμενος προορισμός, με τις τιμές να αγγίζουν τα 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ στην Κορινθία και τη Λακωνία οι αντίστοιχες αξίες κινούνται έως περίπου τα 4.000 ευρώ.



Σημαντική ζήτηση εξακολουθούν να προσελκύουν και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, κυρίως λόγω της μικρής απόστασης από την Αθήνα. Στην Ύδρα οι τιμές των πολυτελών κατοικιών φθάνουν έως τα 7.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στις Σπέτσες διαμορφώνονται έως τα 6.500 ευρώ.



Την ίδια στιγμή, η αγορά εξακολουθεί να προσφέρει επιλογές για επενδυτές που αναζητούν χαμηλότερο κόστος εισόδου αλλά με προοπτικές περαιτέρω ανόδου. Στη Νάξο οι τιμές φτάνουν έως περίπου 5.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στη Σύρο και την Τήνο διαμορφώνονται έως τα 5.000 ευρώ. Ακόμη πιο προσιτή εμφανίζεται η Άνδρος, όπου οι τιμές κινούνται έως τα 3.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα Δωδεκάνησα. Η Ρόδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πόλο έλξης για την αγορά πολυτελών κατοικιών, με τις κορυφαίες βίλες να φθάνουν έως τα 6.750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα, η Σύμη εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά χαμηλότερο σημείο εισόδου, καθώς οι τιμές των κατοικιών σε προνομιακές τοποθεσίες διαμορφώνονται έως περίπου 3.900 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η ελληνική αγορά εξοχικής κατοικίας εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στη διεθνή ζήτηση και στη διατήρηση περιορισμένης προσφοράς σε δημοφιλείς περιοχές. Το επόμενο διάστημα, πάντως, η πορεία των επιτοκίων, η διεθνής οικονομική συγκυρία και η διαθεσιμότητα νέων ποιοτικών ακινήτων θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν αν η ανοδική πορεία των τιμών θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς ή θα οδηγηθεί σε σταδιακή εξομάλυνση.