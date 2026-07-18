Άμεση και καθοριστική ήταν η επέμβαση των αρχών στην Πάτρα, αποτρέποντας μια τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 55χρονος άνδρας επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την πλαζ.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Φτάνοντας στο σημείο, εξέφρασε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα, προκαλώντας άμεση αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Η έγκαιρη επέμβαση

Μετά την ειδοποίηση των αρχών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο σε ελάχιστο χρόνο. Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, δεν δίστασαν στιγμή: βούτηξαν στα νερά, όπου σε συνεργασία με τον ναυαγοσώστη της περιοχής – η συμβολή του οποίου υπήρξε καθοριστική – κατάφεραν να ανασύρουν τον 55χρονο εγκαίρως.

Μετά τη διάσωσή του, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και την παροχή φροντίδας.