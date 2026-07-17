Διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, το οποίο στοίχισε τη ζωή στους γονείς της και τη μόλις έξι μηνών αδερφή της.

Το 7χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου έγιναν δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Το κορίτσι φέρει σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στο κάτω μηριαίο οστό. Μετά τις επεμβάσεις, το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου υπάρχει ειδική μονάδα για παιδιά.

Το κορίτσι συνεχίζει να νοσηλεύεται, δίνοντας τη μάχη της ζωής του, την ώρα που ολόκληρη η υπόλοιπη οικογένειά της έχει χαθεί.

Το προξενείο της Μολδαβίας έχει προσπαθήσει να βρει άλλους συγγενείς της 7χρονης από τη χώρα της προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα και να βρεθούν κοντά στο παιδί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εκκλήσεις για την οικογένεια

Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή του Στρασένι στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, ενώ την ίδια στιγμή συγγενείς και φίλοι ζητούν χρήματα για να καλυφθούν τα έξοδα του επαναπατρισμού των θυμάτων.

Όπως σημειώνει η δημοτική αρχή του Στρασένι, ο Κονσταντίν Σίρμπου, η σύζυγός του Λουσία και το μόλις έξι μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Επισημαίνουν ότι η κόρη της οικογένειας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

«Κάθε λέι μετράει. Κάθε καλή σκέψη, κάθε κοινοποίηση αυτού του μηνύματος αποτελεί πραγματική στήριξη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το σημειώθηκε σημειώθηκε γύρω στις 6:20 το απόγευμα της Τετάρτης 1/, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Όπως έγινε γνωστό, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος Έλληνας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος οδηγός, η 28χρονη σύζυγός του και το μόλις έξι μηνών κοριτσάκι τους. Ο πρώτος ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαριές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η 7χρονη διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς. Το πρωί της Πέμπτης η 7χρονη διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου (εκκενώσεις βόθρων κ.ά.) δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, ο οδηγός συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από εντολή εισαγγελέα ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης.