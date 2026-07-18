Η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε αυτή την εβδομάδα τους κροκόδειλους του Νείλου στην κατηγορία της «πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ χαιρέτισε το μέτρο. Ο ίδιος είχε προτείνει τον Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδειλοι για να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Καταραμένε τρομοκράτη, σκέφτεσαι να επιχειρήσεις να αποδράσεις; Σκέψου το δύο φορές», έγραψε πρόσφατα στο Facebook, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια εικόνα, δημιουργημένη με ΤΝ, που τον δείχνει να κρατά έναν κροκόδειλο από το λουρί.

«Οι υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδειλους!», αναφέρει η λεζάντα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13, η ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων είχε αντιταχθεί σε αυτό το σχέδιο.

Ωστόσο, ο κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ, ορίζει ότι οι κροκόδειλοι του Νείλου –που προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως άγρια ζώα– μπορούν να εκτρέφονται υπό την προϋπόθεση «ότι κρατούνται από έναν φορέα ασφαλείας (…) υπό συνθήκες που καθορίζονται» από την Αρχή Φύσης και Πάρκων «και με την επιφύλαξη ότι η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κρίνει ότι η κατοχή τους απαιτείται για σκοπούς ασφαλείας».

Israel clears path for Ben-Gvir plan to ring Palestinian prison with crocodiles

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The Israeli government has removed legal protections from Nile crocodiles to advance National Security Minister Itamar Ben-Gvir's plan to imprison Palestinians inside a compound encircled by the… pic.twitter.com/6V8OQymtXj — The Cradle (@TheCradleMedia) July 18, 2026

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο ακροδεξιός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σκοπεύει να αναπτύξει κροκόδειλους γύρω από τη φυλακή Κετζιότ στο νότιο Ισραήλ, όπου κρατούνται πολλοί μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει το καλοκαίρι του 2025 στη Φλόριντα ένα κέντρο κράτησης μεταναστών σε μια περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες και το αποκαλούσε «Αλκατράζ με αλιγάτορες». Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης έχει πλέον κλείσει.