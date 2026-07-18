Για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθη 68χρονος αλλοδαπός, μετά από οργανωμένη και συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 68χρονος, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δύο ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι που περιείχαν συνολικά 50 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 55 κιλών και 422 γραμμαρίων.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της ποσότητας των ναρκωτικών, του οχήματος και τριών κινητών τηλεφώνων.