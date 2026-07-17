Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί έξω από φούρνο στα Βριλήσσια. Ένας σκύλος, τον οποίο είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα και να σκοτώσει τον σκύλο του.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», καθώς είχε δεχτεί δαγκώματα στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο.

Όλα έγιναν στην οδό Κύπρου 27, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 07:00, η 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από φούρνο. Το σκοινί, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είχε δεθεί καλά και έτσι το ζώο λύθηκε και επιτέθηκε στον 66χρονο άνδρα που περνούσε από το σημείο μαζί με το μικρόσωμο σκυλί του.

Ο σκύλος επιτέθηκε αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί και το κατασπάραξε και στη συνέχεια στον 66χρονο.

«Ακούσαμε φωνές, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει τον δικό του σκύλο και την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ να προσπαθεί να πάρει τον δικό της σκύλο», είπε μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο. Ο μεγαλόσωμος σκύλος «ήταν δεμένος, χωρίς να το καταλάβουμε λύθηκε».

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου και ο 66χρονος ήταν τακτικοί πελάτες του φούρνου.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για λυκόσκυλο ή γερμανικό ποιμενικό.

Η 48χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.