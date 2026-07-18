Απρόοπτο πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε ο Γιώργος Λιβάνης, καθώς μία οξεία γαστρεντερίτιδα τον οδήγησε στο νοσοκομείο, αναγκάζοντάς τον να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του το βράδυ του Σαββάτου.

Ο γνωστός τραγουδιστής ενημέρωσε προσωπικά τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το νοσοκομείο, στην οποία εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένος, συνοδεύοντάς τη με τη σύντομη αλλά καθησυχαστική φράση: «Όλα καλά».

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιβάνη από το νοσοκομείο

Με μήνυμά του στα social media, ο Γιώργος Λιβάνης ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του και έστειλαν ευχές για ταχεία ανάρρωση, εξηγώντας πως η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε να ανέβει στη σκηνή.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τα αμέτρητα μηνύματα που έλαβα. Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο Vog Club Athens.

Θεού θέλοντος και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ να είμαι και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και τις ευχές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε νέα φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου, ενημερώνοντας πως η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του που ανησύχησαν μετά την είδηση της νοσηλείας του.

Ακύρωσε τις εμφανίσεις σε Θέατρο Άλσος και Vog Club Athens

Η αιφνίδια αδιαθεσία είχε ως αποτέλεσμα ο Γιώργος Λιβάνης να μην καταφέρει να εμφανιστεί ούτε στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος ούτε στο μουσικό πρόγραμμα του Vog Club Athens, όπου εμφανίζεται αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γιατροί χορήγησαν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία και την εκτίμηση να είναι πως σύντομα θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο Γιώργος Λιβάνης πραγματοποιεί αυτό το διάστημα εμφανίσεις στο Vog Club Athens, μαζί με τη Λένα Ζευγαρά και τον Λευτέρη Κρίκη, ενώ συμμετέχει και στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι».