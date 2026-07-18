Ένα τρομακτικό βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από την Ινδία, όπου ένα 12χρονο αγόρι βρήκε τραγικό θάνατο όταν ένας τεράστιος κροκόδειλος του επιτέθηκε, τον έσυρε στο ποτάμι και τον καταβρόχθισε μπροστά στα μάτια του έντρομου θείου του.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε την Πέμπτη στο χωριό Μουράουνβα. Ο νεαρός, όπως αναφέρουν ινδικά μέσα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Σουνίλ Σινγκ, είχε συνοδεύσει τον θείο του σε έναν ορυζώνα για εργασίες. Πριν επιστρέψει στο σπίτι, πήγε στον ποταμό Γκαγκάρα για να πλύνει τα χέρια και το πρόσωπό του, όταν ξαφνικά ένας κροκόδειλος βγήκε από το νερό και του επιτέθηκε.

Ο θείος του Σουνίλ και οι χωρικοί που βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν να τον σώσουν και προσπάθησαν να τραβήξουν το παιδί σε ασφαλές σημείο, αλλά το ζώο τον έσυρε σε βαθύτερα νερά.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το NDTV, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα ενός βίντεο, το οποίο καταγράφει τμήματα του συμβάντος που στοίχισε τη ζωή του παιδιού.

«Πήδηξα στο ποτάμι και κατάφερα να πιάσω το χέρι του. Παρέμεινα στο ποτάμι για σχεδόν επτά λεπτά προσπαθώντας να τον τραβήξω πίσω. Όμως ο κροκόδειλος ήταν πολύ πιο δυνατός και τον έσυρε σε βαθύτερα νερά. Δεν μπόρεσα να τον σώσω», δήλωσε ο θείος του, Βιτζάι Ρατζ Σινγκ, σε μια αγγλόφωνη εφημερίδα.

Μετά από έρευνα που διήρκεσε αρκετές ώρες, οι χωρικοί ανέσυραν τη σορό του αγοριού από το ποτάμι γύρω στις 10 το βράδυ. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο κροκόδειλος είχε καταβροχθίσει εν μέρει τη σορό.

«Το δεξί πόδι του θύματος και το τμήμα κάτω από τη μέση είχαν καταβροχθιστεί», δήλωσε ο δασοφύλακας Σακίμπ Ανσάρι.

Ο Σουνίλ, μαθητής της 6ης τάξης, είχε χάσει και τους δύο γονείς του και ήταν ο μοναδικός αδελφός ανάμεσα σε τρεις αδελφές.

Η οικογένεια θα λάβει 400.000 ρουπίες ως αποζημίωση στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού προγράμματος αρωγής.

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