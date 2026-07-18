Στην Κάρπαθο συνελήφθη το Σάββατο (18/07) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου ένας 29χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης στοιχείων υπόθεσης ναρκωτικών, τις πρωινές ώρες εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη συνολικού βάρους 56 γραμμαρίων

Κάνναβη συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Δύο θρυμματιστές κάνναβης

Το χρηματικό ποσό των 5.486,22 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.