Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, νοσηλεύεται η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, το οποίο στοίχισε τη ζωή στους γονείς της και τη μόλις έξι μηνών αδερφή της.

Το κοριτσάκι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, τραύματα στη γνάθο και κατάγματα στη μύτη και στο μέτωπο.

Παράλληλα, έχει υποστεί πνευμοθώρακα και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη.

Η 7χρονη έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ οι γιατροί ολοκλήρωσαν και τη συρραφή των τραυμάτων στη γνάθο της.

Έρανο για τον επαναπατρισμό των σορών του ζευγαριού από τη Μολδαβία, που σκοτώθηκε μαζί με το βρέφος τους, στην Χαλκιδική, κάνουν συγγενείς και γείτονές τους.

Η πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας συμμετέχει στην προσπάθεια και αναμένεται να παράσχει συνδρομή για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών εγγράφων.

Η θεία της 7χρονης μεταβαίνει από τη Μολδαβία στη Θεσσαλονίκη και έχει εκφράσει ενδιαφέρον να αναλάβει την κηδεμονία της, ενώ η παρουσία στενού συγγενικού προσώπου κρίνεται απαραίτητη για τη συγκατάθεση σε ενδεχόμενες σοβαρές ιατρικές πράξεις.

Αναμένονται τα πορίσματα

Η πραγματογνωμοσύνη για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος έχει ολοκληρωθεί και οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν το σχετικό πόρισμα.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί η νεκροψία και η νεκροτομή στις σορούς των τριών θυμάτων, ενώ αναμένονται τα αντίστοιχα ιατροδικαστικά πορίσματα.