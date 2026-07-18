Με νίκη ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά και με δέκα παίκτες, με δύο γκολ σε έξι λεπτά επικράτησε της Χρόνιγκεν με 2-1.

Ο Ζαουάντα άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς στο 65ο λεπτό, με την Ένωση να ισοφαρίζει στο 77’ με τον Ζίνι και να παίρνει τη νίκη με γκολ του Καλοσκάμη στο 83’. Στο 55’ αποβλήθηκε ο Ρέλβας.

Η ΑΕΚ ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο ματς και μόλις στο 2ο λεπτό είχε δοκάρι με τον Κοϊτά. Στο 18’ ο Κοϊτά, έβγαλε τετ α τετ τον Βάργκα με τον Βάσεν να διώχνει. Στο 52ο λεπτό υπήρξε ένταση στο παιχνίδι, με τους Κοϊτά και Γουίλιμσον να βλέπουν από μία κίτρινη, ενώ τρία λεπτά αργότερα (55’) αποβλήθηκε ο Ρέλβας μετά από μαρκάρισμά του.

Δέκα λεπτά αργότερα (65’) η Χρόνιγκεν άνοιξε το σκορ όταν ο Ζαουάντα από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ από εκείνο το σημείο και μετά έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 77’, όταν ο Ζίνι πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα, βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα και πλάσαρε σωστά.

Στο 83′ η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή όταν ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο Καλοσκάμης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Ένα λεπτό αργότερα (84’) η Ένωση έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ, αλλά ο Κουτέσα δεν ήταν εύστοχος.

AEK: Μπρινιόλι, Ρότα (64′ Χριστακόπουλος), Μουκουντί (64′ Γκεοργκίεφ), Ρέλβας, Πήλιος (64′ Πένραϊς), Μαρίν (64′ Κουτέσα), Κάιρινεν (46′ Σαχαμπό), Ζουμπκόφ (46′ Μάνταλος), Κοϊτά (64′ Αλεξίου), Βάργκα (64′ Καλοσκάμης), Γιόβιτς (64′ Ζίνι).

ΧΡΟΝΙΓΚΕΝ: Βάσεν, Μπλόκζιν, Ρέντε, Χέρνες, Ντε Γιονγκ, Βίλουμσον, Σρόιντερς, Φαν Ντερ Βερφ, Κλεμέντ, Φαν Μπέργκεν, Μερσέρα.