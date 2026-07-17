Ο Παναθηναϊκός ονειρεύεται την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλέον στον πάγκο του. Δεν είναι μόνο ο «Ζοτς» που κάνει τους φίλους του Τριφυλλιού να έχουν βάσιμες ελπίδες πως η ομάδα θα τα πάει σαφώς καλύτερα από την περασμένη σεζόν, αλλά και το γεγονός ότι αναμένεται να διορθωθούν οι όποιες ανορθογραφίες του ρόστερ.

Ένας ακόμα πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο παίκτης έχει μεγάλο συμβόλαιο, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να το πληρώσει. Διαβάστε ποιος είναι κι όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης στο Sportdog.gr